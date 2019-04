Regierung stellt Zusatzbudget in Höhe von 6,7 Billionen Won auf

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat einen Nachtragshaushalt in Höhe von 6,7 Billionen Won (5,9 Milliarden Dollar) aufgestellt, um Feinstaub zu reduzieren und gegen die Verlangsamung der Konjunktur vorzugehen.Die Regierung will den Haushaltsplan bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch verabschieden und am Donnerstag der Nationalversammlung einreichen. Die Beschließung des Zusatzbudgets wurde damit begründet, dass Feinstaub die öffentliche Gesundheit bedrohe und sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirke. Auch wurden eine stärkere Verlangsamung der Weltwirtschaft als erwartet und schwache Exporte und Investitionen erwähnt.Die Regierung plante 2,2 Billionen Won (1,9 Milliarden Dollar) für öffentliche Sicherheitsmaßnahmen ein. Dazu zählen Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung wie die Finanzierung einer frühzeitigen Verschrottung alter Dieselautos und der Aufbau multipler Netzwerke für die Messung der Feinstaubwerte. Auch für die Verbesserung des Systems für Katastrophenreaktion werden Finanzmittel eingesetzt.Für die Konjunkturbelebung und Unterstützung des Lebensunterhalts der Bürger sind 4,5 Billionen Won (3,9 Milliarden Dollar) vorgesehen. Die Regierung will unter anderem für die Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei Exporten und die Verbesserung der Investitionsdynamik zusätzliche Mittel einsetzen. Mittleren und kleinen Unternehmen werden mehr Finanzmittel für die Erschließung neuer Exportmärkte zur Verfügung gestellt.Die Regierung erwartet, dass das Zusatzbudget zur Verringerung von weiteren 7.000 Tonnen Feinstaub, der Schaffung von 73.000 Arbeitsplätzen sowie einer Erhöhung des Zuwachses des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr um 0,1 Prozentpunkte führen würde.