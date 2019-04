Putin will Kim offenbar Wiederbelebung von Sechser-Gesprächen vorschlagen

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin will dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un offenbar die Wiederbelebung der Sechser-Atomgespräche vorschlagen.Die japanische Rundfunkanstalt NHK berichtete am Mittwoch unter Berufung auf einen russischen Beamten, dass Moskau die USA und China über diese Absicht in Kenntnis gesetzt habe.Bei dem Gipfel würde voraussichtlich eine breite Palette an Themen angesprochen, darunter die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die bilaterale Wirtschaftszusammenarbeit.Putin will offenbar die stärkere Einbeziehung Russlands in die Verhandlungen bewirken, indem die Sechser-Abrüstungsgespräche fortgesetzt werden. Diese haben seit 2008 nicht mehr stattgefunden.An dem multilateralen Gesprächsformat sind beide Koreas, die USA, China, Japan und Russland beteiligt. Ziel der Verhandlungen ist eine friedliche Lösung im Atomstreit mit Nordkorea.