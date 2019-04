USA betonen vor Putin-Kim-Gipfel Ziel endgültiger und vollständig nachgewiesener Denuklearisierung

Photo : KBS News

Die USA haben vor dem Spitzentreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un das Ziel der endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung betont.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Dienstag, dass Washington sich der Berichte über das bevorstehende Treffen bewusst sei. Die Welt konzentriere sich auf das Versprechen des Vorsitzenden Kim für die Denuklearisierung.Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun und sein russischer Ansprechpartner, der stellvertretende Außenminister Igor Morgulov, würden ihre Gespräche fortsetzen, um Differenzen auf dem Weg vorwärts zu überbrücken, ergänzte der Sprecher.Der Kreml hatte zuvor am Dienstag bestätigt, dass am Donnerstag ein Treffen zwischen Putin und Kim Jong-un in Wladiwostok geplant sei.Es ist das erste Treffen der beiden. Vor dem Hintergrund des gescheiterten USA-Nordkorea-Gipfels im Februar zieht es besondere Aufmerksamkeit auf sich.