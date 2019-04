Jeju rechnet mit 1.500 Touristen aus China und Japan während langer Feiertage im Mai

Photo : YONHAP News

Während der bevorstehenden langen Feiertage in China und Japan werden schätzungsweise 15.000 ausländische Touristen die südkoreanische Insel Jeju besuchen.Laut dem Jeju Tourismusverein wird erwartet, dass während der Feiertage zum Tag der Arbeit vom 1. bis 5. Mai in China 12.390 chinesische Touristen die Ferieninsel besuchen würden. Das sind etwa 42 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Als Grund für den Zuwachs wird vermutet, dass die Zahl der direkten Flüge zwischen Jeju und China dieses Jahr dank der entspannten Lage nach dem Konflikt um die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD deutlich zugenommen hat.Der Verein geht zudem davon aus, dass rund 3.000 japanische Touristen während der Goldenen Woche vom 27. April bis 6. Mai in Japan nach Jeju kommen würden. Das entspricht einem Rückgang von etwa sechs Prozent im Vorjahresvergleich.