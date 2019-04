„Liebe“ in den letzten 20 Jahren häufigstes Wort in Buchtiteln

Photo : YONHAP News

Das in den letzten 20 Jahren am häufigsten in Buchtiteln verwendete Wort ist „Liebe“.Das ergab eine Untersuchung durch die Nationalbibliothek Südkoreas anlässlich des Welttags des Buches am Dienstag. Sie analysierte die Häufigkeit der Stichwörter in den Titeln von Büchern, die jeweils 1998, 2008 und 2018 herausgegeben wurden.„Liebe“ erschien 1.177 Mal in Büchern von 2018, 1.015 Mal im Jahr 2008 und 490 Mal im Jahr 1998. Damit lag das Wort in all diesen Jahren an der Spitze.Im vergangenen Jahr folgten „Mensch“ mit 902 Malen auf Platz zwei, gefolgt von „Wir“, „Welt“ und „Glück“.Für die Analyse wurden 232.560 Bücher untersucht, die von der Webseite Data for Library erfasst worden sind. Die Webseite sammelt Daten von landesweit 845 Bibliotheken und stellt diese zur Verfügung.