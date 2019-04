Zwei Lieder von BTS gleichzeitig in den Billboard Single-Charts

Photo : YONHAP News

Nach der Eroberung der Billboard Album-Charts hat die K-Pop-Gruppe BTS auch den Einzug in die Single-Charts geschafft.In den am Dienstag veröffentlichen Billboard Hot 100 rangierte „Boy With Luv“ aus dem neuen Album der Gruppe „Map of the Soul: Persona“ auf Platz acht. „Make It Right“ aus demselben Album landete auf Platz 95.Damit gelang es BTS als den ersten südkoreanischen Sängern, zwei Lieder gleichzeitig in den Billboard Hot 100 zu platzieren.Sänger Psy hatte im Jahr 2012 mit „Gangnam Style“ auf Platz zwei in den Billboard Hot 100 rangiert. Das danach veröffentlichte Lied „Gentleman“ konnte Platz fünf erreichen. Jedoch waren beide Lieder nicht gleichzeitig in den Charts.