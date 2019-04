US-Behörden treiben Ermittlungen zu Überfall auf nordkoreanische Botschaft in Madrid voran

Photo : YONHAP News

Die US-Behörden treiben Ermittlungen zu dem Überfall auf die nordkoreanische Botschaft in Spanien im Februar voran.Es wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, dass Ermittler der Bundesermittlungsbehörde am 18. April die Wohnung von Adrian Hong, Anführer von Free Joseon, durchsuchten. Die anti-nordkoreanische Organisation bekannte sich zu dem Eindringen in die Botschaft.Hongs Rechtsvertreter sagte, dass Hong sich vor einem von Nordkorea geschickten Mordkommando versteckt habe.Die US-Behörden nahmen am 18. April den koreanischstämmigen Amerikaner Christopher Ahn, Mitglied von Free Joseon, fest. In einer Gerichtsverhandlung am Dienstag (Ortszeit) wurde sein Antrag auf eine Freilassung auf Kaution abgelehnt.Die spanische Polizei hatte Ahn als einen der Eindringlinge identifiziert und auch einen internationalen Haftbefehl erwirkt.Ahn hatte sich an der Rettung von Kim Han-sol in Macau vor zwei Jahren beteiligt. Hintergrund war damals die Ermordung dessen Vaters Kim Jong-nam, Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers.Ein Staatsanwalt sagte bei der Verhandlung gegen Ahn, dass die US-Justizbehörden den Angeklagten an Spanien ausliefern und keinesfalls nach Nordkorea schicken würden.