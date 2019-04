Kim Jong-un in Wladiwostok eingetroffen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Mittwoch in Wladiwostok eingetroffen.Morgen wird Kim zum ersten Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenkommen, wie auch der Kreml bekannt gab.Lokale Medien in Russland berichteten, dass der Zug mit Kim an Bord gegen 10.30 Uhr die Grenze zu Russland überquert habe. An der Bahnstation Chassan fand etwa eine Stunde lang eine traditionelle Begrüßungszeremonie mit Brot und Salz statt. Kim wird voraussichtlich zur Far Eastern Federal University weiterfahren, wo er unterkommen wird. Lokalen Medien zufolge wird Kim am Mittwochabend zu einem Dinner mit russischen Vertretern zusammenkommen.Am Donnerstag kommen Kim und Putin zu ihrem ersten Treffen zusammen, wie auch der Kreml bekannt gab. Es wird davon ausgegangen, dass sich Kim nach dem Gipfel bis zu zwei weitere Tage in Russland aufhalten und Termine wie Besuche einer Kulturaufführung und von Produktionsanlagen absolvieren wird.In Wladiwostok laufen bereits Vorbereitungen für den Gipfel. Eine nordkoreanische Vorhut traf am Dienstag mit einer Sondermaschine von Air Koryo dort ein. Auch an der Far Eastern Federal University, die als Tagungsort gilt, wurden Vorbereitungen für Kims Besuch beobachtet.Unterdessen hatte auch die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA direkt nach Kims Abreise bestätigt, dass Kim zum Gipfel mit Putin aufgebrochen sei.