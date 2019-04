Politik Kim Yong-chol nicht länger an der Spitze von Nordkoreas Einheitsfront

Kim Yong-chol befindet sich nicht länger an der Spitze von Nordkoreas Einheitsfront.



Südkorea konnte bestätigen, dass Kim, der für die USA und Südkorea zuständig war und damit auch als Chefunterhändler für die Atomgespräche fungierte, zurücktrat.



Ein Abgeordneter, der Mitglied im Geheimdienstausschuss ist, sagte am Mittwoch, dass der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei die der Partei unterstellte Einheitsfront nicht länger repräsentiere.



Er sei durch Chang Kum-chol ersetzt worden, ein Mitglied des Komitees für Frieden in Asien und Pazifik. Der Endfünfziger war in der Vergangenheit für Fragen im Zusammenhang mit Austauschprogrammen zuständig.



Kim zählt nicht zur Entourage des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Russland. Daher kamen Spekulationen auf, dass er nicht mehr zum Team für die Verhandlungen über die Denuklearisierung gehört.