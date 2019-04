Politik Südkorea und Indien sprechen über Kooperation bei Waffenbeschaffung

Südkorea und Indien sprechen über eine Kooperation bei der Waffenbeschaffung.



Nach Angaben von Südkoreas Streitkräfte-Beschaffungsamt DAPA habe am Dienstag in Neu-Delhi ein Seminar stattgefunden, an dem 130 Regierungsbeamte und Vertreter der Rüstungsindustrie teilgenommen hätten. Auch der indische Minister für Verteidigungsproduktion Ajay Kumar und Südkoreas Indien-Botschafter Shin Bong-kil hätten daran teilgenommen.



Die südkoreanische Seite habe zunächst Maßnahmen für die Sicherstellung der Qualität der Rüstungsexporte vorgestellt. Anschließend hätten südkoreanische Unternehmen ihre Produkte und Geschäftspläne für den indischen Markt präsentiert.



Südkoreas Minister für Wehrbeschaffung Wang Jung-hong bat Minister Kumar um Interesse für wichtige bilaterale Projekte, darunter eines zum Kauf von Südkoreas Anti-Flugzeug-Lenkwaffe Biho.