Photo : YONHAP News

Die Stadt Andong plant anlässlich des 20. Jahrestags des Besuchs der britischen Queen Elizabeth II. einen "Königlichen Weg".Zur Eröffnung des Wegs am 14. Mai werde Prinz Andrew kommen, teilte die Stadtverwaltung von Andong mit. Der zweite Sohn der Queen werde am 11. Mai zu einem fünftägigen Aufenthalt eintreffen.Queen Elizabeth II. hatte Südkorea am 19. April 1999 auf Einladung des damaligen Präsidenten Kim Dae-jung besucht. Andong war zur Zeit der Joseon-Dynastie die Heimat vieler Aristokraten. Sie hatte dort touristische Sehenswürdigkeiten besucht, darunter das Hahoe Volkskundedorf und den buddhistischen Tempel Bongjeong.Anlässlich des Besuchsjubiläums sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Unter anderem sollen 93 Einwohner der Stadt, die am selben Tag Geburtstag haben wie das britische Staatsoberhaupt, zu einer Feier eingeladen werden.