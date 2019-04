USA halten im Mittelmeer gegen Russland gerichtete Übung mit Flugzeugträgern ab

Photo : YONHAP News

Die USA haben im Vorfeld des Nordkorea-Russland-Gipfels zwei Flugzeugträger zu gleichzeitigen Operationen ins Mittelmeer geschickt, die gegen Russland gerichtet sind.CNN stellte am Dienstag (Ortszeit) die Einsätze der Kampfgruppen der USS Abraham Lincoln und der USS John C. Stennis im Mittelmeer vor.Die US-Marine hatte zuvor am Montag auf ihrer Webseite die Einsätze öffentlich gemacht. Es sei das erste Mal seit dem Sommer 2016, dass zwei Flugzeugträgerkampfgruppen gleichzeitig im Mittelmeer Übungen abhalten, hieß es.CNN teilte mit, dass dem Sender ein exklusiver Zugang zu den Einsätzen gewährt worden sei, und strahlte Aufnahmen von den Einsätzen aus. Der US-Botschafter in Russland, Jon Huntsman, sei ungewöhnlicherweise anwesend gewesen.James Foggo, der Kommandeur der US-Seestreitkräfte in Europa und Afrika, sagte, man werde sich von keinem potenziellen Gegner abschrecken lassen. Man werde seine Interessen als Amerikaner und auch die seiner Verbündeten unterstützen.CNN äußerte, dass die US-Armee die Verstärkung der militärischen Präsenz Russlands in der Region sehr fürchte. Sie sende mit den Einsätzen der Flugzeugträger ein eindeutiges Signal an Russland aus.Die Warnbotschaft an Russland wird vor dem Hintergrund verstanden, dass Russland seinen Einfluss im Mittelmeer verstärken will und mehr Kriegsschiffe dorthin schickt.