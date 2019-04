Kim und Putin kommen heute zu Gipfel zusammen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin kommen am Donnerstag in Wladiwostok zu einem Gipfeltreffen zusammen.Beim Treffen an der Far Eastern Federal University werden Kim und Putin zunächst ein Vier-Augen-Gespräch führen. Danach werden ein Treffen in einem erweiterten Kreis und ein offizielles Bankett folgen.Es wird der erste nordkoreanisch-russische Gipfel seit acht Jahren und das erste Treffen zwischen Kim und Putin sein. Lokale Medien gehen davon aus, dass die Gespräche um 13 Uhr (Ortszeit) beginnen würden.Kim brachte in einem Interview mit einem russischen Staatssender seine Erwartungen für das Treffen zum Ausdruck. Er glaube, dass das Treffen eine Gelegenheit werde, für eine stabile Aufrechterhaltung, Verwaltung der regionalen Situation und eine gemeinsame Koordinierung sehr fruchtbare Gespräche führen zu können.Die russische Regierung teilte mit, dass die Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die regionale Kooperation zu den Gesprächsthemen zählten.Putin wird laut Informationen gegen 12 Uhr in Wladiwostok ankommen.Kim traf am Mittwoch gegen 18 Uhr mit einem Sonderzug in Wladiwostok ein. Nach einer einfachen Begrüßungszeremonie, darunter eine militärische Ehrenformation, am Bahnhof fuhr Kim mit einer Limousine zur Far Eastern Federal University weiter, wo er unterkommt.Es wird erwartet, dass sich Kim nach dem Gipfel bis zu zwei weitere Tage in Russland aufhalten und Termine wie Besuche einer Kulturaufführung und von Produktionsanlagen absolvieren wird.