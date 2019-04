Samsung will 133 Billionen Won in Nichtspeicher-Halbleiter investieren

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics, Weltmarktführer bei Halbleiterspeichern, will kräftig in Nichtspeicher-Halbleiter investieren.Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, in die Forschung und Entwicklung sowie Produktionsanlagen auf dem Gebiet System-Halbleiter bis 2030 133 Billionen Won (114 Milliarden Dollar) zu investieren.Nichtspeicher- oder System-Halbleiter dienen dazu, Informationen zu verarbeiten. Das Volumen des Weltmarktes hierfür ist etwa doppelt so groß wie das des Marktes für Speicherchips.Laut Samsungs Plan werden 73 Billionen Won (63 Milliarden Dollar) in die Forschung und Entwicklung sowie 60 Billionen Won (51 Milliarden Dollar) in den Ausbau von Produktionsanlagen gesteckt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken. Samsung plant zudem, 15.000 Fachkräfte auf diesem Gebiet zu beschäftigen.Zugleich will Samsung durch die Kooperation mit kleinen und mittleren Halbleiterherstellern Südkoreas das industrielle Ökosystem verstärken. Dies gilt unter anderem auch für die Kooperation mit sogenannten Fabless, Unternehmen ohne eigene Herstellung. Durch die Zusammenarbeit mit den auf den Entwurf von Halbleitern spezialisierten Unternehmen will Samsung beim Aufbau eines Ökosystems der Industrie von System-Halbleitern auf Staatsebene führend sein.Die Regierung hatte zuvor die Absicht erklärt, die Industrie von Nichtspeicher-Halbleitern zu fördern. Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie will nächste Woche einen detaillierten Plan hierfür vorlegen.