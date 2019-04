Washington betont Dialogbereitschaft angesichts Ablösung von Kim Yong-chol als Chef der Einheitsfront Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat angesichts der Ablösung von Kim Yong-chol als Leiter der Abteilung für die Einheitsfront der nordkoreanischen Arbeiterpartei seine Bereitschaft zur Fortsetzung konstruktiver Gespräche mit Nordkorea betont.Es wurde berichtet, dass Kim an der Spitze der Abteilung für die Einheitsfront von Jang Kum-chol, ein Mitglied des Komitees für Frieden in Asien und Pazifik, ersetzt wurde.Ein Sprecher des US-Außenministeriums teilte am Mittwoch (Ortszeit) in einer schriftlichen Antwort an südkoreanische Medien mit, man habe Kenntnis über die entsprechenden Medienberichte. Washington sei immer noch bereit, sich auf konstruktive Verhandlungen einzulassen, so wie es auch zuvor mitgeteilt habe.Wie verlautete, verfolge Washington mit Aufmerksamkeit, welchen Einfluss der Personalwechsel auf künftige Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas ausüben würde.Kim leitete bisher die Verhandlungen mit den USA und war Ansprechpartner von US-Außenminister Mike Pompeo. Angesichts Kims Ablösung wird es für möglich gehalten, dass Nordkorea dem Außenministerium die zentrale Rolle in den Verhandlungen überlassen wird.