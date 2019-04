Personelle Zusammensetzung der Entourage von Kim Jong-un gibt Hinweise auf Gipfelthemen

Photo : YONHAP News

Die personelle Zusammensetzung der Entourage von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Russland gibt Hinweise auf die möglichen Themen des Spitzentreffens mit Wladimir Putin.Mitgereist sind führende Beamte des Außenministeriums, die für die Verhandlungen über die Denuklearisierung mit den USA zuständig waren.Hierzu zählen Außenminister Ri Yong-ho und Vizeaußenministerin Choe Son-hui. Ihre Beteiligung soll vermutlich dazu dienen, eine Zustimmung Russlands für die Notwendigkeit einer Sanktionslockerung im Prozess der Denuklearisierung einzuholen.O Su-yong und Kim Pyong-hae, die jeweils für Wirtschaft und Personalangelegenheiten zuständigen Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei, gehören ebenfalls zur Begleitergruppe. Demnach wird erwartet, dass auch auf Diskussionen über die wirtschaftliche Kooperation, vor allem in den Bereichen Eisenbahn und Energie, Gewicht gelegt wird.Weitere Begleiter sind die Leiterin des Samjiyon-Orchesters, Hyon Song-wol, und der Generalstabschef der Armee Ri Yong-gil. Ihre Anwesenheit deutet offenbar auf die Absicht eines engeren Kulturaustauschs und die Kooperation im Militärbereich hin.Dagegen reiste Kim Yong-chol, der Kim Jong-un bei jedem Anlass betreffend die Gipfeldiplomatie begleitet hatte, nicht nach Russland mit. Er kam auch nicht zur Abschiedsfeier am Bahnhof, als der Machthaber nach Russland aufbrach.Der südkoreanische Nachrichtendienst NIS berichtete dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss, dass Kim Yong-chol an der Spitze der Abteilung für die Einheitsfront der Arbeiterpartei durch Jang Kum-chol, ein Mitglied des Komitees für Frieden in Asien und Pazifik, ersetzt worden sei.