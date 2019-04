Präsident Moon trifft heute Putins Vertrauten

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in trifft sich am Donnerstag mit einem engsten Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.Die stellvertretende Sprecherin des Präsidialamtes, Ko Min-jung, teilte mit, dass der Chef des Büros für nationale Sicherheit, Chung Eui-yong, und der Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Förderation, Nikolai Patruschew, am Donnerstag in Seoul zu einem hochrangigen Sicherheitstreffen zusammenkommen würden. Sekretär Patruschew werde zudem Präsident Moon einen Besuch abstatten.Laut Ko handelt es sich beim Treffen zwischen Chung und Patruschew um regelmäßige Diskussionen, die die Sicherheitsbüros beider Länder seit dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung abgehalten haben. Es sei das fünfte Treffen dieser Art.Es wird erwartet, dass beide Seiten über den für heute in Wladiwostok vorgesehenen Gipfel zwischen Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Meinungen austauschen werden.Das Präsidialamt in Seoul verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklungen in Wladiwostok, da das Gipfelergebnis neue Einschätzungen über einen möglichen künftigen Kurs der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA ermöglichen kann.