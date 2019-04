Pompeo: Nordkoreas Denuklearisierung hängt von Kims strategischer Entscheidung ab

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat betont, dass die Denuklearisierung Nordkoreas von einer strategischen Entscheidung von Machthaber Kim Jong-un abhängt.Die Äußerung machte Pompeo in einem Interview mit CBS, das am Mittwoch (Ortszeit) auszugsweise veröffentlicht wurde. Er glaube, es bestehe noch eine Gelegenheit für einen Paradigmenwechsel auf der koreanischen Halbinsel, sagte er.Pompeo machte deutlich, dass die USA ihre in der Vergangenheit gemachten Fehler bei den Verhandlungen nicht wiederholen werden. Künftige Verhandlungen würden holprig und herausfordernd sein, er sehe jedoch absolut einen Weg, der zu einer Einigung über die nukleare Abrüstung führe, sagte der Minister.Es sei eine enorme Herausforderung für Nordkorea, seinen Wandel zu vollziehen. Nordkorea habe seit sehr langer Zeit seinen Einwohnern gesagt, dass Atomwaffen sie sicher machten. Das Land müsse nun zu der Darstellung übergehen, dass diese zu den Dingen zählten, die sie gefährden, hieß es weiter.Pompeo wies die jüngste Forderung eines nordkoreanischen leitenden Beamten, ihn von den Verhandlungen auszuschließen, als Äußerung eines Mannes mittleren Rangs zurück.