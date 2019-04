Südkorea legt Namen von Wanderwegen an DMZ fest

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die formelle Bezeichnung der geplanten Wanderwege an der Demilitarisierten Zone (DMZ) festgelegt.Die Wanderwege sollen „DMZ Friedenswege“ heißen. Die Bezeichnung enthalte die Botschaft, dass die von den Wunden des Kriegs und Schmerzen der Teilung der Nation geprägte DMZ in eine Friedenszone verwandelt werden solle, hieß es zur Begründung.Fünf Behörden, darunter Vereinigungs- und Verteidigungsministerium, sammelten seit 13. April eine Woche lang unter anderem in sozialen Medien Meinungen von Bürgern und diskutierten mit Experten über die Namensgebung.Unter den drei Wanderwegen wird die Strecke in Goseong an der Ostküste am Samstag als Erste für die Öffentlichkeit freigegeben.