LG verlagert Smartphone-Produktion nach Vietnam

Photo : YONHAP News

LG Electronics wird bis Jahresende die Produktion von Smartphones in Südkorea komplett einstellen.Das gab das Unternehmen am Donnerstag offiziell bekannt.Die Smartphone-Fertigung in der Fabrik in Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi wird in die vietnamesische Stadt Hai Pong verlagert werden. Dort betreibt LG bereits eine Smartphone-Produktionsstätte.Als Grund wurden Vorteile für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit genannt. Etwa 750 Arbeiter in Pyeongtaek sollen zu einer LG-Fabrik für Haushaltselektronik in Changwon wechseln.Aktuell produziert LG in Pyeongtaek sowie in Vietnam, Brasilien und China Smartphones. In Pyeongtaek fertigt das Unternehmen jährlich rund fünf Millionen Smartphones, was zwischen zehn und 20 Prozent der gesamten Produktion ausmacht. In der 2014 fertiggestellten Fabrik im Norden Vietnams sollen künftig jährlich elf Millionen Smartphones gefertigt werden.