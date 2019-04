Südkoreas Börse schließt zweiten Tag in Folge schwächer

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat den zweiten Tag in Folge schwächer geschlossen.Der Kospi verlor 0,48 Prozent auf 2.190,5 Zähler.Grund waren Sorgen über einen Wachstumsrückgang der südkoreanischen Wirtschaft. Die koreanische Zentralbank hatte eine Schätzung veröffentlicht, nach der die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,3 Prozent zurückging. Dies war die schwächste Leistung seit einem Jahrzehnt.Der südkoreanische Won wurde zum Handelsschluss zu 1.160,5 Won je Dollar gehandelt, nach 1.150,9 Won am Mittwoch.Die südkoreanische Währung Won rutschte auf den schwächsten Wert seit fast 27 Monaten ab.Die Anleger blieben wegen des Wachstumseinbruchs vorsichtig, dies sei durch die heutigen Börsendaten bestätigt worden, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.