Russischer Präsident Putin fordert multilaterale Sicherheitsgarantie für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine multilaterale Sicherheitsgarantie für Nordkorea gefordert.Auch sollten multilaterale Gespräche über die Denuklearisierung Nordkorea, einschließlich der seit langem unterbrochenen Sechs-Parteien-Gespräche wieder aufgenommen werden, sollte die Notwendigkeit hierfür aufkommen.Das sagte er am Donnerstag im Anschluss an sein erstes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Wladiwostok.Er sei nicht sicher, ob die Sechser-Gespräche augenblicklich fortgesetzt werden könnten. Doch sei er zuversichtlich, dass eine Phase erreicht werden könne, in der eine Art Garantie für eine der Parteien entwickelt werden müsse. In erster Linie gehe es um Sicherheitsgarantien für Nordkorea, internationale Garantie würden notwendig sein, zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS den Präsidenten.Weiter sagte er, dass Einigungen zwischen zwei Ländern kaum ausreichen würden. Schließlich sei es aber an Nordkorea, zu entscheiden, da es das der Angelegenheit am stärksten betroffene Land sei.Laut Putin würden sich die Sechs-Parteien-Gespräche als hilfreich für die Schaffung eines Systems internationaler Sicherheitsgarantien für Nordkorea erweisen.Der russische Präsident rief außerdem zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Koreas und Russlands auf.