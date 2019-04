Präsident Moon will Kim Jong-un so bald wie möglich treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un so bald wie möglich treffen.Das sagte er am Donnerstag bei einem Treffen mit Vertretern von Asia News Network. In dem Netzwerk sind englischsprachige Medien in Asien zusammengeschlossen.Moon brachte bei dem Treffen außerdem seinen Willen zum Ausdruck, einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA zu ermöglichen.Trotz der nicht zufriedenstellenden Ergebnisse des Nordkorea-USA-Gipfels in Hanoi hätten sowohl Kim als auch US-Präsident Donald Trump ihren Willen bekräftigt, die Gespräche fortzusetzen.Gegenüber den Journalisten befürwortete er den derzeitigen an der Diplomatie orientierten Friedensprozess für die koreanische Halbinsel. Er wies in diesem Zusammenhang auf die positiven Veränderungen hin, die im vergangenen Jahr beobachtet worden seien.Die Anstrengungen müssten fortgesetzt werden und er hoffe, dass so bald wie möglich ein dritter Kim-Trump-Gipfel zustande komme.Moon sprach außerdem über den Vorschlag des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, dass Kim an einem diesjährigen Sonderforum zwischen Südkorea und den Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN im südkoreanischen Busan teilnimmt.Zwar hätten viele regionale Führer Unterstützung für den Vorschlag zum Ausdruck gebracht, doch könne Südkorea in der Angelegenheit nicht alleine entscheiden, gab Moon zu bedenken.