Seoul bevorzugt Top-Down-Ansatz vor Sechser-Gesprächen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat sich kritisch zu Bemühungen geäußert, die Sechs-Parteien-Gespräche für ein Ende des Atomstreits wiederzubeleben.Stattdessen werde der Top-Down-Ansatz für die Denuklearisierung Nordkoreas bevorzugt, sagte ein hoher Beamter des Außenministeriums am Donnerstag.Nach diesem Ansatz sollen die wichtigsten Einigungen bei Gesprächen zwischen den Spitzen Nordkoreas und der USA getroffen werden.Die seit 2008 nicht mehr stattfindenden Sechser-Gespräche waren ein multilaterales Format auf Ebene von Ministern oder Vizeministern.Eine Wiederbelebung des Formats hatte Russland am Donnerstag nach dem Spitzentreffen mit Nordkorea in Wladiwostok ins Spiel gebracht.Bereits am Mittwoch hatte die japanische Rundfunkanstalt NHK einen hohen russischen Beamten zitiert, laut dem Putin einen solchen Vorschlag beim Gipfel mit Kim erwäge.