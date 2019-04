Kumho Industrial beauftragt Credit Suisse mit Verkauf von Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Kumho Industrial hat die Schweizer Großbank Credit Suisse mit dem Verkauf der Fluggesellschaft Asiana Airlines beauftragt.Die Entscheidung machte die größte Anteilseignerin der Fluggesellschaft am Donnerstag bekannt, zwei Tage nach dem Beginn der Entgegennahme von Bewerbungen.Sobald eine Einigung mit der Bank erzielt sei, werde der Verkauf der Anteile an Südkoreas zweitgrößter Fluggesellschaft zügig vorangetrieben.Die von der Koreanischen Entwicklungsbank (KDB) angeführte Gläubigergruppe von Asiana hatte sich vor kurzem mit Kumho Industrial auf eine Finanzspritze in Höhe von 1,6 Billionen Won oder 1,4 Milliarden Dollar geeinigt. Gleichzeitig wurde das Ziel bekannt gemacht, sich noch dieses Jahr von der Airline-Sparte zu trennen.