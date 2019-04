Parlament konnte Reformgesetze nicht in Fast-Track-Verfahren einbringen

Photo : YONHAP News

Wegen des starken Protests der Freiheitspartei Koreas (LKP) ist es der Nationalversammlung nicht gelungen, eine Reihe von Reformgesetzen in ein Fast-Track-Verfahren einzubringen.Die regierende Minjoo-Partei Korea und drei Oppositionsparteien wollten am gestrigen Donnerstag die Angelegenheiten bei Sitzungen in zwei Sonderausschüssen für Justizreform und politische Reform einbringen.LKP-Abgeordnete blockierten jedoch den Zugang der Ausschussmitglieder zu Sitzungssälen, auch kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen.Der Sonderausschuss für Justizreform konnte erst in der Nacht auf Freitag seine Beratungen beginnen, anwesend waren lediglich sechs Mitglieder der Regierungspartei. Die Sitzung musste unterbrochen werden, weil das erforderliche Quorum verfehlt wurde.Der Sonderausschuss für politische Reform konnte nicht tagen, weil LKP-Mitglieder den Sitzungssaal besetzten.Die Regierungspartei teilte erst gegen vier Uhr mit, dass sich ihre Abgeordneten zurückziehen würden. Es wird erwartet, dass die Partei nach einer Diskussion am Freitag erneut versuchen wird, Sitzungen beider Ausschüsse zu eröffnen.Die LKP setzt ihren Sitzstreik in den Sitzungssälen beider Ausschüsse unterdessen fort.