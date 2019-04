Kim und Putin tauschen Schwert und Säbel als Geschenke aus

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin haben ein Schwert und einen Säbel als Geschenke ausgetauscht.Beim Bankett im Anschluss an den Gipfel am Donnerstag überreichte Kim ein Schwert als Gastgeschenk, Putin schenkte einen Säbel. Die Waffen gelten als Symbol für ihr Vertrauensverhältnis.Sie stießen auf Wohl des anderen an. Am Tisch beider Staatschefs saß auch die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui, was ihren gewachsenen Status erkennen ließ.Zum Auftakt des Gipfels wartete Putin 30 Minuten, bis Kim am Tagungsort eintraf. Dies gilt als außergewöhnlich, weil eher Putin für seine Angewohnheit bekannt ist, zu spät zu offiziellen Terminen zu erscheinen. Zudem verließ Putin den Sitzungssaal, um Kim zu empfangen.Putin reiste nach seinem ersten Treffen mit Kim nach China, um am Forum „Ein Gürtel und eine Straße“ teilzunehmen.Details über Kims weitere Termine in Wladiwostok sind nicht bekannt. Es wird erwartet, dass Kim Einrichtungen wie einen Handelshafen und ein Einkaufszentrum besuchen wird, die sein de facto Stabschef Kim Chang-son vorher besucht hatte.