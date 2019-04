Gene von ASF-Virus in von chinesischem Besucher mitgebrachter Pizza gefunden

Photo : YONHAP News

In einer von einem chinesischen Reisenden mitgebrachten Pizza sind die Gene des Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASF) entdeckt worden.Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Der Chinese sei am 9. April von der chinesischen Provinz Shandong aus am Hafen von Gunsan an der Westküste eingereist. Die Gene des Erregers seien im Schweinefleisch-Belag der Pizza bestätigt worden.Dabei handelt es sich um das Erbgut des Erregers der ASF, der derzeit in China grassiert.Bisher wurden 15 Fälle gemeldet, in denen das ASF-Virus in Gegenständen von Einreisenden aus China gefunden wurde. Das Ressort führt Röntgenkontrollen der Fracht an Bord der Schiffe aus China durch und entsorgt alle Viehzuchtprodukte, um zu verhindern, dass das AFS-Virus nach Südkorea gelangt.In China brach letztes Jahr die Afrikanische Schweinepest aus, die Seuche breitete sich inzwischen auf Vietnam, die Mongolei und Kambodscha aus.