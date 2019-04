Trump und Abe sprechen morgen über Nordkorea-Frage

Photo : YONHAP News

Beim US-amerikanisch-japanischen Gipfeltreffen am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus wird voraussichtlich auch über die Kooperation zur Denuklearisierung Nordkoreas diskutiert werden.Ein hoher Beamter des Weißen Hauses sagte, das Treffen sei eine wichtige Gelegenheit, sich über jüngste Fortschritte im Hinblick auf die Lage in Nordkorea auszutauschen und Meinungen über künftige Maßnahmen abzustimmen. Dazu zählten auch Konsultationen mit Südkorea. Das endgültige Ziel der Maßnahmen sei nach wie vor eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas, hieß es.Abe wird am 26. und 27. April einen offiziellen Arbeitsbesuch in den USA absolvieren.