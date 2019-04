Politik Präsident Moon verspricht Unterstützung der Regierung für Friedenstourismus

Präsident Moon Jae-in hat eine kräftige Unterstützung der Regierung für den sogenannten Friedenstourismus versprochen.



Die Olympischen Winterspiele in PyeongChang im vergangenen Jahr seien die erfolgreichste Friedensolympiade der Geschichte gewesen, sagte Moon bei einer Präsentation einer Strategie und Vision der Provinz Gangwon für die Friedenswirtschaft am Freitag. Die Regierung werde die Herausforderung der Provinz Gangwon, sich in Richtung einer Friedenswirtschaft zu entwickeln, nach besten Kräften unterstützen.



Moon sagte, Gangwon habe bereits mit Touren zum Berg Geumgang erlebt, dass Frieden der Wirtschaft diene. Er werde sich weiterhin um eine baldige Wiederaufnahme des Tourprojekts bemühen.



In der Demilitarisierten Zone, wo Wachposten abgezogen worden seien, würden Friedenswege eröffnet. Die Regierung werde ein internationales Musikfestival für Frieden und ein Dokumentarfilmfestival veranstalten und die DMZ zu einem Zentrum für Friedenstourismus umgestalten. Hierfür wolle die Regierung im Rahmen des im Februar festgelegten Plans für die Entwicklung des Grenzgebiets bis 2030 fast 5,9 Billionen Won in die Provinz Gangwon investieren, hieß es weiter.



Zuvor hatte Moon Einwohner getroffen, die wegen der jüngsten Waldbrände ihr Obdach verloren hatten, und sie getröstet. Er hatte einen Ort besucht, an dem Arbeiten für den Wiederaufbau laufen, und die Beteiligten ermutigt.



Moon will außerdem heute den DMZ-Friedensweg in Goseong anlässlich seiner Eröffnung am Samstag besuchen.