Kim Jong-un verlässt Wladiwostok nach dreitägigem Besuch

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seinen dreitägigen Besuch in Wladiwostok abgeschlossen und gegen 15.30 Uhr (Ortszeit) die Stadt verlassen.Unmittelbar nach einer einfachen Abschiedsfeier am Bahnhof in Wladiwostok fuhr Kim mit seinem Sonderzug ab.Es wird erwartet, dass Kim über die Grenze am Fluss Tumen (Duman) nach Nordkorea zurückkehren wird, die er bei der Anreise überquert hatte. Die Fahrt von Wladiwostok bis Nordkorea dauert über zehn Stunden.Kim hatte gegen 12 Uhr ein Denkmal für im Zweiten Weltkrieg gefallene Soldaten in Wladiwostok besucht und Blumen niedergelegt.Anschließend hatte er mit seinen Begleitern, darunter Leiterin des Samjiyon-Orchesters Hyon Song-wol, und dem Gouverneur der Region Primorje, Oleg Kozhemyako, im Restaurant Lesnaya Zaimka zu Mittag gegessen. Dort hatte sein Vater Kim Jong-il bei dessen Besuch in Russland im Jahr 2002 mit dem Bürgermeister von Wladiwostok gemeinsam gefrühstückt.