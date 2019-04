Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat den Handel am Freitag schwächer beendet.Der Leitindex Kospi verlor 0,51 Prozent auf 2.179,31 Zähler. Grund für den dritten Verlusttag in Folge war laut Analysten das schwache Wirtschaftswachstum im ersten Quartal.Unwägbarkeiten über die Entwicklungen in Europa vor den Parlamentswahlen in Spanien hätten den Markt ebenfalls belastet, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.