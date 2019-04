Multinationales Marinemanöver in Busan beginnt heute

Photo : YONHAP News

In der Hafenstadt Busan im Süden des Landes beginnt heute ein multinationales Marinemanöver.Südkoreas Seestreitkräfte teilten am Sonntag mit, die Mitgliedsstaaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN und andere Länder würden von heute bis Donnerstag eine Übung in Busan abhalten. Eine weitere werde vom 9. bis 13. Mai in Singapur stattfinden.Teilnehmer sind 18 Staaten, die Mitglied in der Arbeitsgruppe von Experten für maritime Sicherheit des ASEAN-Verteidigungsministertreffens-Plus (ADMM-Plus) sind. An dem Verteidigungsdialog sind neben den zehn ASEAN-Staaten acht weitere Länder beteiligt, darunter auch die USA.12 Länder würden insgesamt 16 Kriegsschiffe und sechs Flugzeuge für das Manöver bereitstellen. Sechs Staaten würden lediglich Militärs zu der Übung schicken.Ziel der zweiteiligen Übung ist eine verbesserte Krisenreaktion auf dem Meer. Dies betrifft auch illegale Transfers von Waffen und anderen verbotenen Gütern.