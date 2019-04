Veranstaltung zum ersten Jubiläum der Erklärung von Panmunjom stattgefunden

Photo : KBS News

Anlässlich des ersten Jubiläums des ersten Gipfels zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 27. April letzten Jahres im Waffenstillstandsort Panmunjom und ihrer gemeinsamen Erklärung hat eine Veranstaltung stattgefunden.Die Zeremonie am Samstag in Panmunjom begann mit einem Video der früheren Präsidenten, die Bemühungen um die Versöhnung zwischen Süd- und Nordkorea unternommen hatten.An Stellen, wo sich Moon und Kim erstmals trafen, gemeinsam spazierten und miteinander sprachen, spielten Musiker aus Südkorea, den USA, Japan und China.Präsident Moon sagte in seiner Gratulationsrede per Video, die Erklärung von Panmunjom werde Schritt für Schritt umgesetzt. Er wies dabei auf den Abbau von Wachposten in der Demilitarisierten Zone und die Errichtung eines gemeinsamen Verbindungsbüros hin.Papst Franziskus sagte in seiner Gratulationsbotschaft, man könne die Spaltung und Konfrontation überwinden, indem man durch geduldige und zähe Bemühungen nach Harmonie und Freundschaft strebe.Die südkoreanische Regierung hatte Nordkorea über die Jubiläumsveranstaltung informiert, der Norden reagierte darauf jedoch nicht.