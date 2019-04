Bolton: USA bevorzugen Sechs-Parteien-Gespräche zu Nordkorea nicht

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat sich zu Sechs-Parteien-Gesprächen über das nordkoreanische Atomprogramm skeptisch geäußert.Die USA versuchten nicht, andere Länder von Atomgesprächen mit Nordkorea auszuschließen. Dies sei jedoch nicht ihre Präferenz, sagte Bolton in einem Interview mit Fox News.Er fügte hinzu, dass der Sechs-Parteien-Ansatz in der Vergangenheit gescheitert sei.Boltons Äußerung ist die erste offizielle Reaktion eines Regierungsvertreters der USA, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin auf einer Pressekonferenz im Anschluss an seinen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der Vorwoche die Notwendigkeit der Wiederbelebung von Sechser-Gesprächen erwähnt hatte.Seitdem betonten auch chinesische Staatsmedien die Notwendigkeit dieser multilateralen Gespräche, an denen Süd- und Nordkorea, die USA, China, Russland und Japan teilgenommen hatten.Bisher hatten Pjöngjang und Washington bilaterale Kontakte unterhalten und gemäß dem Top-Down-Ansatz über die Denuklearisierung Nordkoreas verhandelt.