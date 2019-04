Konzert für erfolgreiche Austragung von Schwimm-WM in Gwangju

Photo : YONHAP News

In Gwangju hat ein Konzert stattgefunden, um einen Erfolg der im Juli dort geplanten Schwimmweltmeisterschaften zu wünschen.Zu der Veranstaltung am Sonntag kamen über 30.000 Zuschauer aus dem In- und Ausland. K-Pop-Stars traten auf, die Gruppe BTS wurde mit besonders großem Jubel empfangen. Die Gruppe, die die Geschichte des K-Pop neu schrieb, begeisterte das Publikum mit ihrem Hit „Idol“.Der Eintritt war kostenlos. Etwa 10.000 Zuschauer kamen aus dem Ausland.Die Schwimm-WM findet vom 12. bis 28. Juli in der südwestlichen Stadt Koreas statt.