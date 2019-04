Regierung will für F&E von Nichtspeicher-Halbleitern eine Billion Won einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will in den nächsten zehn Jahren eine Billion Won einsetzen, um die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet Nichtspeicher-Halbleiter zu unterstützen.Laut dem Wissenschaftsministerium billigte das Büro für Wissenschaft, Technologie und Innovation am 25. April eine vorläufige Machbarkeitsstudie über die Technologieentwicklung für Prozessor-In-Memory (PIM) der nächsten Generation. Es handelt sich dabei um ein staatliches Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das das Wissenschaftsministerium und das Industrieministerium beantragten.Demnach wird die Regierung für das Projekt eine Billion Won (863 Millionen Dollar) zur Verfügung stellen.Nichtspeicher-Halbleiter sind eine Kernkomponente aller Elektrogeräte und fungieren wie ein Gehirn. Sie sind auch für autonome Fahrzeuge und das Internet der Dinge unverzichtbar, die als Zukunftsindustrien gelten.Nichtspeicher-Halbleiter machen 70 Prozent des Volumens des gesamten Halbleitermarktes aus. Südkorea konzentrierte jedoch seine Investitionen in der Halbleiterbranche bisher auf Speicher.Samsung Electronics, Weltmarktführer bei Halbleiterspeichern, hatte zuvor bekannt gegeben, bis 2030 133 Billionen Won (115 Milliarden Dollar) in Nichtspeicher-Halbleiter zu investieren.