Über 400.000 Bürger schließen sich Petition für Auflösung der Freiheitspartei Koreas an

Photo : KBS News

Bereits über 400.000 Bürger haben sich einer Petition für die Auflösung der Freiheitspartei Koreas (LKP) angeschlossen.Die Petition wurde am 22. April in der Rubrik für Petitionen und Vorschläge auf der Webseite des Präsidialamtes registriert. Am Sonntagnachmittag, sechs Tage nach der Registrierung, wurde die 200.000er-Marke bei der Zahl der Unterstützer geknackt. Das Präsidialamt hatte festgelegt, zu einer Petition eine Stellungnahme abzugeben, sollte diese binnen einem Monat von mehr als 200.000 Personen unterstützt werden.Der Initiator schrieb, die LKP bestehe aus Abgeordneten, die ein extrem hohes Gehalt beziehen, das die Bürger zahlen. Trotzdem führe die Partei häufig einen außerparlamentarischen Kampf und stehe der Regierung bei der Gesetzgebung im Weg. Die Regierung sollte gründlich untersuchen und aufzeichnen, was die LKP falsch gemacht habe, und deren Auflösung beantragen.Die LKP habe das Brandschutzbudget gekürzt und damit die öffentliche Sicherheit gefährdet. Die Partei hindere die Regierung jedesmal daran, Maßnahmen für die Bürger umzusetzen, hieß es weiter.