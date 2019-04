Trump will offenbar von Südkorea höheren Beitrag für Truppenstationierung verlangen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, von Südkorea erneut einen höheren Beitrag für die Stationierung von US-Truppen in Korea fordern zu wollen.Auf einer Kundgebung in Wisconsin sagte Trump am Samstag, dass die USA fünf Milliarden Dollar für die Verteidigung eines wohlhabenden Landes ausgegeben hätten und dieses Land den USA 500 Millionen Dollar gezahlt habe.Den Namen des Landes nannte er nicht, jedoch wird weithin angenommen, dass Südkorea gemeint war.Weiter sagte Trump, auf seinen Protest hin und nach ein paar Telefongesprächen habe er zusätzliche 500 Millionen Dollar von diesem Land erhalten. Die USA würden im kommenden Jahr erneut um eine Anhebung bitten.Unterdessen berichteten der arabische Sender Al Jazeera sowie der indische Sender NDTV, dass es sich bei dem von Trump angedeuteten Land nicht um Südkorea, sondern Saudi-Arabien handeln soll.Südkorea hatte im März einen Einjahresvertrag mit den USA unterzeichnet, nach dem 1,04 Billionen Won oder 900 Millionen Dollar für die Stationierung von US-Soldaten in Südkorea für 2019 gezahlt werden. Verglichen mit 2018 war das ein Anstieg von 8,2 Prozent.