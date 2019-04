Wissenschaft Regierung will bis 2025 drei mittelgroße Satelliten entwickeln

Die Regierung will in den nächsten sieben Jahren 300 Milliarden Won (knapp 260 Millionen Dollar) für die Entwicklung mittelgroßer Satelliten einsetzen.



Damit sollen drei Satelliten mit einem Gewicht von etwa 500 Kilogramm entwickelt werden.



Einen entsprechenden Plan für die Entwicklung mittelgroßer Satelliten der nächsten Generation legte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Freitag fest.



Dem Plan zufolge werden ab diesem Jahr 116,9 Milliarden Won eingesetzt, um einen Satelliten zu entwickeln und diesen 2023 abzuschießen. Der Satellit soll mit einer elektrooptischen Kamera mit einem großen Sichtfeld und einer hohen Auflösung ausgestattet und für die Überwachung der Ernte landwirtschaftlicher Erzeugnisse und von Forstressourcen eingesetzt werden.



Die Entwicklung eines weiteren Satelliten wird 2021 starten. Der Satellit wird mit einer Trägerrakete, die Südkorea mit eigener Technologie entwickelt, ins All gebracht.



Die Entwicklung eines letzten Satelliten, der mit einem C-Band-Imaging-Radar ausgestattet wird, wird 2022 beginnen. Der Satellit wird für die Verwaltung der Flüsse und die Überwachung der Meeresumwelt genutzt.