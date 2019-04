Menschenkette zum ersten Jubiläum der Erklärung von Panmunjom

Photo : YONHAP News

Zum ersten Jubiläum des innerkoreanischen Gipfels am 27. April letzten Jahres im Waffenstillstandsort Panmunjom und der Annahme der gemeinsamen Erklärung haben sich südkoreanische Bürger zu einer Menschenkette zusammengeschlossen.Laut den Veranstaltern versammelten sich schätzungsweise 200.000 Bürger, darunter Mitglieder aus religiösen und kulturellen Kreisen, am Samstag entlang einer 500 Kilometer langen Strecke der Demilitarisierten Zone zu einem „Menschenband des Friedens“. Dieses reichte von Gangwha im Westen bis Goseong im Osten.Auch im Ausland fanden ähnliche Kampagnen statt. In Berlin bildeten 300 koreanische und deutsche Einwohner eine Menschenkette auf einer 850 Meter langen Strecke vom Brandenburger Tor bis zum Potsdamer Platz. Die Teilnehmer trugen dabei die Flagge der koreanischen Halbinsel.In Manhattan in New York wurde eine Menschenkette zwischen der südkoreanischen UN-Vertretung und der nordkoreanischen UN-Vertretung gebildet.