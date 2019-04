Nordkorea strahlt Dokumentarfilm über Russland-Besuch von Kim Jong-un aus

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsfernsehen hat einen Dokumentarfilm über den jüngsten Russland-Besuch von Machthaber Kim Jong-un ausgestrahlt.Der Film wurde am Sonntagabend, einen Tag nach Kims Heimkehr, ausgestrahlt. Darin ist zu sehen, wie Kim in Wladiwostok eintrifft und Einwohner auf der Straße versammelt sind.Nordkorea hob durch den etwa 50-minütigen Film die Freundschaft zwischen dem Land und Russland hervor und betonte das Ergebnis des bilateralen Gipfels zwischen Kim und Präsident Wladimir Putin.Die Szene, in der Kim und Putin nach einem Bankett zum Abschied winken, wurde in Zeitlupe gezeigt.In dem Film wurde häufig gezeigt, wie Kim seine Hand unter die Innenseite seines schwarzen Mantels steckt, so wie sein Großvater Kim Il-sung es häufig getan hatte. Dahinter wird die Absicht vermutet, die Legitimität der Machtübernahme durch Kim Jong-un zu betonen.