Moon und Piñera diskutieren über Entwicklung von Beziehungen zwischen Korea und Chile

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein chilenischer Amtskollege Sebastián Piñera haben über Wege gesprochen, um die umfassende kooperative Partnerschaft zwischen beiden Ländern weiter zu entwickeln.Nach einer offiziellen Begrüßungszeremonie für Piñera am Präsidentensitz in Seoul kamen beide Präsidenten am Montag zu einem Gipfeltreffen zusammen, das etwa eine Stunde dauerte.Moon sagte, dass Chile und Südkorea ihr Handelsvolumen auf der Grundlage ihres 2003 abgeschlossenen Freihandelsabkommens um rund das Vierfache vergrößert hätten und wichtige Handelspartner geworden seien. Beide Länder kooperierten auf internationaler Bühne eng beim Vorgehen in globalen Angelegenheiten wie dem Klimawandel. Er hoffe, dass sich anlässlich des Besuchs von Präsident Piñera ihre kooperativen Beziehungen um eine weitere Stufe entwickeln würden.Piñera äußerte Respekt vor den bisherigen Errungenschaften und der erstaunlichen Entwicklung Südkoreas. Während seines Aufenthalts in dem Land würden beide Seiten wichtige Abkommen unterzeichnen.Moon drückte den Wunsch aus, dass Südkorea als assoziiertes Mitglied der Pazifik-Allianz, eine regionale Wirtschaftsgemeinschaft von Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru, beitreten will. Piñera versprach die Kooperation seines Landes als nächstes Vorsitzland.