Benzinpreis an Tankstellen auf Vier-Monats-Hoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Der durchschnittliche Benzinpreis an den Tankstellen in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit vier Monaten gestiegen.In der vierten Woche dieses Monats kostete ein Liter Benzin im Schnitt 1.441,2 Won (1,24 Dollar). Das ist der höchste Stand seit der zweiten Woche des vergangenen Dezember.Nach Angaben auf einer Informationsseite des öffentlichen Ölunternehmens KNOC zu Ölpreisen stieg der Benzinpreis die zehnte Woche in Folge an, nachdem in der zweiten Februarwoche mit 1.342,71 Won (1,16 Dollar) der Tiefststand erreicht worden war.In Seoul kletterte der Preis auf 1.537,83 Won (1,33 Dollar) in der vierten Aprilwoche.Der Dieselpreis betrug 1.328,88 Won (1,15 Dollar) pro Liter. Damit wurde ebenfalls der höchste Stand seit der zweiten Dezemberwoche verbucht.