Ex-US-Gesandter bestätigt Unterzeichnung von Dokument für Zahlung für Warmbiers Freilassung

Joseph Yun, früherer Sondergesandter für Nordkorea im US-Außenministerium, hatte 2017 eine Einigung für die Zahlung von zwei Millionen Dollar an Nordkorea unterzeichnet, um die Freilassung des dort inhaftierten amerikanischen Studenten Otto Warmbier zu bewirken.Dies bestätigte Yun, der damals Pjöngjang besucht hatte, am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit CNN.Hintergrund ist ein US-Zeitungsbericht über die Unterzeichnung einer entsprechenden Rechnung durch die USA.Er habe dem damaligen Außenminister Rex Tillerson über Nordkoreas Forderung nach der Zahlung von zwei Millionen Dollar berichtet. Mit Tillersons Genehmigung habe er das Dokument unterzeichnet, sagte Yun.Yun fügte hinzu, es sei sein Verständnis gewesen, dass die Entscheidung von Präsident Donald Trump gebilligt worden sei, obwohl er diesen nicht gefragt habe. Die US-Regierung müsse das Geld zahlen, da es sich um ein Versprechen gegenüber einer anderen Regierung handele.Auch der Nationale Sicherheitsberater John Bolton hatte zuvor in einem Interview mit Fox News bestätigt, dass ein solches Dokument unterzeichnet worden war. Er hatte jedoch betont, dass die USA Nordkorea das Geld nicht gezahlt hätten.Trump hatte ebenfalls den Medienbericht über die Zahlung für Warmbiers Freilassung zurückgewiesen.Die USA hatten bisher das Prinzip betont, kein Geld für die Freilassung von Geiseln zu zahlen.