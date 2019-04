Sänger Park Yoo-chun gibt Drogenkonsum zu

Photo : YONHAP News

Der Sänger Park Yoo-chun hat drei Tage nach seiner Verhaftung den Drogenkonsum zugegeben.Wie verlautete, habe Park ausgesagt, dass er begonnen habe, Drogen einzunehmen, als er mit seiner früheren Verlobten Hwang Ha-na wieder zusammengekommen sei. Hwang ist eine Enkelin des Gründers der Molkerei Namyang Dairy Products und war wegen des Vorwurfs des Drogenkonsums festgenommen worden.Ein Polizeibeamter sagte, dass Park die meisten Vorwürfe eingeräumt habe.Park hatte auf einer Pressekonferenz den Vorwurf des Drogenkonsums kategorisch zurückgewiesen. Auch nachdem er positiv auf Methamphetamin getestet worden war, bestritt er die Drogeneinnahme.Die Polizei will voraussichtlich am Wochenende Parks Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.