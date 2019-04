Produktion, Konsum und Investitionen legen im März zu

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im März bei Industrieproduktion, Konsum und Investitionen ein Wachstum verzeichnet.Nach Angaben des Statistikamtes legte die gesamte Industrieproduktion im März um 1,1 Prozent im Vormonatsvergleich zu.Die Einzelhandelsumsätze wuchsen um 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit wurde der größte Zuwachs seit Februar 2015 erzielt.Die Anlageinvestitionen nahmen um zehn Prozent zu, damit so stark wie seit März 2017 nicht mehr.Es ist das erste Mal seit Januar, dass die Produktion, der Konsum und die Investitionen gleichzeitig zulegten. Als Grund wird ein Basiseffekt nach dem Rückgang aller drei Indikatoren im Vormonat genannt.Ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage fiel unterdessen im März um 0,1 Punkte verglichen mit dem Vormonat. Damit ging es den zwölften Monat in Folge abwärts. Ein Indikator für die künftige Konjunkturentwicklung sank um 0,1 Punkte und somit den zehnten Monat in Folge.