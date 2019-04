Gewerkschaftsdachverbände planen Veranstaltungen zum 1. Mai

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Tags der Arbeit planen beide Gewerkschaftsdachverbände in Südkorea eine Massenkundgebung und einen Marathonlauf.Die KCTU, Korean Confederation of Trade Unions, teilte mit, am 1. Mai auf dem Platz vor dem Seouler Rathaus eine Versammlung in der Hauptstadtregion zu eröffnen. Dazu würden 25.000 Gewerkschafter aus Seoul, Incheon, Gyeonggi und Gangwon zusammenkommen.Die Teilnehmer wollen dabei unter anderem eine zügige Ratifizierung der Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) fordern. Anschließend wollen sie bis zum Präsidialamt und dem Regierungskomplex marschieren.Die FKTU, Federation of Korean Trade Unions, will auf Yeouido einen Marathonlauf veranstalten, den sie seit 2006 zum 1. Mai ausgetragen hatte.Daran werden etwa 10.000 Personen, darunter FKTU-Mitglieder und allgemeine Bürger, teilnehmen. Anwesend sein werden auch Politiker und Vertreter aus Regierungs- und Wirtschaftskreisen, darunter der Chef der Regierungspartei Lee Hae-chan und Arbeitsminister Lee Jae-gap.