US-Außenminister Pompeo: Sanktionen helfen bei Erreichen von Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Sanktionen für das Erreichen von Nordkoreas Denuklearisierung hilfreich sind.Das sagte er am Montag bei einer von der US-Zeitung "The Hill" veranstalteten Gesprächsrunde in Washington.Der Chefdiplomat war gefragt worden, ob ein dritter Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in diesem Sommer wahrscheinlich sei.Er wisse nicht, ob bis zum Sommer ein neues Spitzentreffen stattfinde. Doch wollten die USA sicherstellen, dass im Falle eines Treffens die notwendigen Bedingungen für einen bedeutenden Fortschritt vorherrschen.Pompeo zeigte sich zuversichtlich, dass die USA durch eine weitere Druckausübung auf Nordkorea eine weitere Gelegenheit erhalten, damit Nordkorea denuklearisiert werde.Er und sein Team hätten Russland und China sowie die Verbündeten Südkorea und Japan besucht, um die weltweite Zusammenarbeit für eine Klärung der Nordkorea-Angelegenheit zu koordinieren und auszubauen.