Kaesong-Unternehmer beantragen erneut Nordkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von im Industriepark Kaesong angesiedelten Unternehmern hat zum neunten Mal nach dem Stopp dessen Betriebs eine Reise nach Nordkorea beantragt.Auf einer Pressekonferenz vor dem Regierungskomplex in Seoul hieß es, rund 200 in der Industriezone Kaesong angesiedelte Unternehmer beantragten einen Besuch im Mai, um ihre Fabriken zu überprüfen. Acht Abgeordnete der Regierungspartei und von drei Oppositionsparteien wollten mitreisen.Der Besuch im Industriepark stelle die in der Verfassung garantierte Ausübung der Grundrechte als Eigentümer dar. Dass die Regierung den Nordkorea-Besuch nicht erlaube, bedeute den Verzicht auf ihre Verpflichtungen, hieß es.Sie erlitten seit der Schließung des innerkoreanischen Industrieparks verschiedene Geschäftsschwierigkeiten. Jetzt sei es an der Zeit, dass die Regierung einen Entschluss fassen sollte, sagten die Unternehmer weiter.Es ist das neunte Mal seit der Schließung der Industriezone und das sechste Mal seit dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung, dass dort angesiedelte Unternehmer einen Nordkorea-Besuch beantragten. Die Regierung hat bisher keinen der Anträge genehmigt.